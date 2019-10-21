Полковник призвал не паниковать из-за сбоя на учениях «Гром-2019»

«По одному неудачному пуску делать выводы обо всех вооружённых силах преждевременно и некомпетентно. Все крупные учения планируются очень тщательно, за определённое время. Учитывается состояние техники, учитывается её износ, если она старше определённого возраста. То есть эта ситуация не критическая. Там около десяти кораблей, несколько десятков подводных лодок участвовало. И если на одной лодке была не выпущена одна ракета, неисправно оборудование в самой лодке или в ракете, пусковое устройство, это не критическое значение и не повод для паники», - пояснил эксперт.

Отметим, выяснением точных причин сбоя займется специальная комиссия. В нее войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ, а также оборонной промышленности.

