Полковник призвал не паниковать из-за сбоя на учениях «Гром-2019»
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах в эфире НСН заявил, что случай с ракетой Р-29Р на учениях «Гром-2019» не свидетельствует от проблемах в российских вооружённых силах.
На учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019» произошёл сбой. Как пишет газета «Ведомости», атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» не смогу осуществить второй пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р.
По словам источника в Минобороны, причиной сбоя мог стать отказ оборудования подводной лодки.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН призвал не паниковать из-за одного единственного сбоя на масштабных учениях (слушайте аудио).
«По одному неудачному пуску делать выводы обо всех вооружённых силах преждевременно и некомпетентно. Все крупные учения планируются очень тщательно, за определённое время. Учитывается состояние техники, учитывается её износ, если она старше определённого возраста. То есть эта ситуация не критическая. Там около десяти кораблей, несколько десятков подводных лодок участвовало. И если на одной лодке была не выпущена одна ракета, неисправно оборудование в самой лодке или в ракете, пусковое устройство, это не критическое значение и не повод для паники», - пояснил эксперт.
Отметим, выяснением точных причин сбоя займется специальная комиссия. В нее войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ, а также оборонной промышленности.
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