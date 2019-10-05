10 минут – большая роскошь. Ракетчик о прогнозе времени на ответный ядерный удар России.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН назвал заявление начальника штаба 15-й армии ВКС РФ о времени на отражение ядерной атаки безответственным.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН назвал заявление начальника штаба 15-й армии ВКС РФ о времени на отражение ядерной атаки безответственным.
Начальник штаба 15-й армии ВКС РФ Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени потребуется на выработку решения при ядерном ударе неприятеля по России, информирует РИА «Новости».
Военачальник обратил внимание, что на длительность подлетного времени влияет, в первую очередь, место запуска ракеты и многие другие факторы.
Нестечук подчеркнул, что «времени очень достаточно», добавляет Газета.ru.
«Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — сказал начальник штаба.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН раскритиковал заявление Нестечука и напомнил, что только Верховный главнокомандующий и начальник генштаба РФ могут называть какие-либо временные нормативы на принятие решение об ответном ядерном ударе.
«Его (Нестечука – прим. НСН) заявление безответственное. Он явно лукавит в стремлении не назвать истинные цифры. Он вводит в заблуждение. У России достаточно аппаратных методов измерения того, откуда и куда будет наноситься ядерный удар. То есть, при старте любой межконтинентальной баллистической ракеты, прежде всего, из США и стран НАТО, через несколько секунд уже будет известна ее траектория.
Говорить о десятках минут и более – нереально. Этого времени не будет на встречный удар. 10 минут и более – это большая роскошь», - заявил эксперт.
Ранее Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, на чем строится противоракетная оборона России.
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