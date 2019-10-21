Во время учений «Гром-2019» произошел сбой

Как пишет Газета.ру, речь идет об атомной подлодке К-44 «Рязань», которая произвела один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р. Уточняется, что изначально предполагалось, что в рамках учений субмарина совершит два пуска. Как итог, судно вернулось на базу с одной не «отработанной» ракетой, сообщает Ura.ru.

Источник издания поясняет, что сбой произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Выяснением точных причин займется специальная комиссия. В нее войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ, а также оборонной промышленности, отмечает «Свободная пресса».

Ранее американский журнал National Interest окрестил новую российскую субмарину «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что американцы таким образом «выбивают» военные бюджеты

