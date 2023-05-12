Полковник Матвийчук заявил, что украинские войска доживают последние дни
Украинская армия «доживает последние дни» на фронте, считает экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом эксперт заявил в беседе с Ura.ru.
По словам Матвийчука, ВСУ «практически никем» не управляются.
«До сих пор не понятно, где находится их командующие [командующий украинскими Сухопутными войсками Александр] Сырский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Я предполагаю, что они арестованы и находятся где-то в подземелье, потому что они вышли из повиновения [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил офицер.
Матвийчук считает, что ВСУ осознают свое будущее в случае наступления. По словам эксперта, украинская военная машина развалилась и не подчиняется Зеленскому, отмечает телеканал «360». Тем не менее, украинский президент может приказать войскам идти в контрнаступление «хоть завтра».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru