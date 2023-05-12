Полковник Матвийчук заявил, что украинские войска доживают последние дни

По словам Матвийчука, ВСУ «практически никем» не управляются.

«До сих пор не понятно, где находится их командующие [командующий украинскими Сухопутными войсками Александр] Сырский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Я предполагаю, что они арестованы и находятся где-то в подземелье, потому что они вышли из повиновения [президента Украины Владимира] Зеленского», — заявил офицер.

Матвийчук считает, что ВСУ осознают свое будущее в случае наступления. По словам эксперта, украинская военная машина развалилась и не подчиняется Зеленскому, отмечает телеканал «360». Тем не менее, украинский президент может приказать войскам идти в контрнаступление «хоть завтра».

