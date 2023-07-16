Полковник Макгрегор: в случае войны Москва направит в Атлантический океан подводный флот

Также, по его словам, российские субмарины могут заполнить тихоокеанский флот. При этом, как отметил эксперт, США на сегодняшний день такими возможностями не обладают.

Ранее Макгрегор заявил, что власти Соединенных Штатов готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

