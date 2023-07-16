Полковник Макгрегор: в случае войны Москва направит в Атлантический океан подводный флот

В случае прямого военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами Москва может направить в Атлантический океан подводный флот, который способен уничтожить Америку, сообщил обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник министра обороны полковник Дуглас Макгрегор.

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживет кризис на Украине

Также, по его словам, российские субмарины могут заполнить тихоокеанский флот. При этом, как отметил эксперт, США на сегодняшний день такими возможностями не обладают.

Ранее Макгрегор заявил, что власти Соединенных Штатов готовили Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить ее ресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:СШАПодлодка

Горячие новости

Все новости

партнеры