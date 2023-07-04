Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживет кризис на Украине
НАТО может не выдержать опосредованного конфликта с Россией на Украине, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом офицер заявил в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
Эксперт отметил, что сейчас ему сложно определить какие-либо позитивные последствия украинского кризиса для самого Запада.
«Я не думаю, что НАТО переживет это, я думаю, что европейцы выйдут из кризиса с новыми правительствами», — заявил Макгрегор.
По словам полковника, он не может спрогнозировать, как скоро это произойдет. Однако Макгрегор высказал мнение, что правительства в Европе сменятся, и новые лидеры не пожелают «слушать американцев».
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины находятся на грани развала, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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