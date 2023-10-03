Полковник Макгрегор: Россия подготовила сотни соединений для своего наступления

Эксперт предположил, что российские силы готовятся «для крупного наступления», пишет RT. Как отметил Макгрегор, это «плохие новости» для США: армия РФ многие месяцы находилась в обороне, но сейчас готова к наступлению на запад.

«Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Чиновники американской администрации скажут на это, что они этого не могут. Это нелепо. Украинцы погибают как мухи», — заявил полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее Макгрегор высказал мнение, что Киев должен помириться с Москвой из-за критических потерь, напоминает Ura.ru.

