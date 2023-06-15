Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ
Признаков начала контрнаступления украинских войск в Луганской народной республике нет. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в беседе с РИА Новости.
Как отметил руководитель региона, ВСУ начали применять новые дальнобойные снаряды. Однако «ничего особо не говорит» о начале активных действий Украины на линии соприкосновения.
Кроме того, Пасечник заявил, что российские подразделения на территории ЛНР не допустят противника в республику, бойцы и серьезные оборонительные сооружения выдержат все удары.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что украинские военные ничего не добились во время контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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