Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что ракеты Storm Shadow доставляют неприятности российским военным.

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По его словам, ВС РФ уже научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow.

Также Балицкий заявил в беседе с Telergam-каналом Shot, что украинская сторона понесла огромные потери при контрнаступлении, измеряемые сотнями человек. В первый же день были уничтожены около 350 человек.

Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что украинские войска не достигли успеха в наступлении на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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