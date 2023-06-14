Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности

По его словам, ВС РФ уже научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow.



Также Балицкий заявил в беседе с Telergam-каналом Shot, что украинская сторона понесла огромные потери при контрнаступлении, измеряемые сотнями человек. В первый же день были уничтожены около 350 человек.

Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что украинские войска не достигли успеха в наступлении на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».

