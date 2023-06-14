Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что ракеты Storm Shadow доставляют неприятности российским военным.
По его словам, ВС РФ уже научились сбивать ракеты HIMARS и Storm Shadow.
Также Балицкий заявил в беседе с Telergam-каналом Shot, что украинская сторона понесла огромные потери при контрнаступлении, измеряемые сотнями человек. В первый же день были уничтожены около 350 человек.
Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что украинские войска не достигли успеха в наступлении на запорожском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru