Путин поздравил школьницу, впервые в истории получившую 500 баллов на ЕГЭ

В рамках празднования Дня города Москвы президент России Владимир Путин поздравил Екатерину Малкову — школьницу из столицы, которой удалось установить уникальный рекорд: она первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ.

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В субботу глава государства посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье», приуроченную к празднованию Дня города. В этом году торжества проходят 5–6 сентября — Москве исполнилось 879 лет.

Выступая, Путин подчеркнул значимость достижения Екатерины Малковой: школьница сумела получить максимальный балл сразу по пяти предметам — такого результата прежде не удавалось добиться никому. Президент поздравил теперь уже студентку знаменитого Физтеха, а также её родных и близких. Отдельно он отметил вклад системы московского образования в этот успех.

Ранее доктор экономических наук, профессор МГТУ им. Баумана Н.Э. Наталья Пинягина в беседе со специальным корреспондентом НСН раскритиковала чрезмерную популярность олимпиад для школьников, влияние репетиторов и искусственного интеллекта (ИИ) на академические результаты и заявила о необходимости живого общения и традиционной формы вступительного экзамена — когда знания проверяют напрямую, в диалоге со специалистами.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЕГЭЭкзаменыВладимир Путин

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