Назван новый исполнитель роли Тома Реддла в «Гарри Поттере»

Тома Реддла на экране покажет Билли Бэррэтт — актёр, известный по лентам «Верни её» и «Вторжение». Примечательно, что в 13 лет он стал самым юным обладателем Международной премии «Эмми» в номинации «Лучший актёр» — награду вручили за работу в телефильме «Ответственный ребёнок». Бэррэтт — первый утверждённый исполнитель роли Волан‑де‑Морта в этой экранизации. При этом личность актёра, который сыграет повзрослевшего антагониста, по‑прежнему не раскрыта: имя держат в тайне, хотя, по слухам, персонаж может мелькнуть в финале первого сезона.

Образ Добби доверили британскому актёру и телеведущему Ленни Рашу, запомнившемуся зрителям по сериалу «Женщина с характером». Вероятно, самого эльфа создадут при помощи компьютерной графики.

О кастинге стало известно вскоре после релиза нового трейлера первого сезона — «Гарри Поттер и философский камень». В ролике впервые продемонстрировали развёрнутые фрагменты с актёрским ансамблем и показали, как будет выглядеть первый год Гарри в Хогвартсе.

Также HBO представил актуализированное описание сезона: «Тетя Петуния постоянно твердит Гарри, что в нём нет ничего особенного. Однако всё меняется, когда мальчик получает таинственное письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс — так перед ним распахиваются двери в потаённый мир, полный магии, дружбы и приключений. Но и за волшебными стенами Хогвартса скрываются мрачные тайны. Гарри предстоит собрать всю свою храбрость, чтобы бросить вызов самому зловещему волшебнику в истории».

«Гарри Поттер» превратил определенных людей в психически ненормальных, заявил ранее НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

