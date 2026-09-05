Назван новый исполнитель роли Тома Реддла в «Гарри Поттере»
Стриминговый сервис HBO обнародовал актёрский состав для ряда ключевых ролей во втором сезоне сериала по мотивам вселенной «Гарри Поттера». Зрители узнают, кто предстанет в образе юного Тома Реддла — будущего Волан‑де‑Морта, кто озвучит и воплотит домашнего эльфа Добби, а также кто сыграет Джинни Уизли.
Тома Реддла на экране покажет Билли Бэррэтт — актёр, известный по лентам «Верни её» и «Вторжение». Примечательно, что в 13 лет он стал самым юным обладателем Международной премии «Эмми» в номинации «Лучший актёр» — награду вручили за работу в телефильме «Ответственный ребёнок». Бэррэтт — первый утверждённый исполнитель роли Волан‑де‑Морта в этой экранизации. При этом личность актёра, который сыграет повзрослевшего антагониста, по‑прежнему не раскрыта: имя держат в тайне, хотя, по слухам, персонаж может мелькнуть в финале первого сезона.
Образ Добби доверили британскому актёру и телеведущему Ленни Рашу, запомнившемуся зрителям по сериалу «Женщина с характером». Вероятно, самого эльфа создадут при помощи компьютерной графики.
О кастинге стало известно вскоре после релиза нового трейлера первого сезона — «Гарри Поттер и философский камень». В ролике впервые продемонстрировали развёрнутые фрагменты с актёрским ансамблем и показали, как будет выглядеть первый год Гарри в Хогвартсе.
Также HBO представил актуализированное описание сезона: «Тетя Петуния постоянно твердит Гарри, что в нём нет ничего особенного. Однако всё меняется, когда мальчик получает таинственное письмо о зачислении в Школу чародейства и волшебства Хогвартс — так перед ним распахиваются двери в потаённый мир, полный магии, дружбы и приключений. Но и за волшебными стенами Хогвартса скрываются мрачные тайны. Гарри предстоит собрать всю свою храбрость, чтобы бросить вызов самому зловещему волшебнику в истории».
«Гарри Поттер» превратил определенных людей в психически ненормальных, заявил ранее НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
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