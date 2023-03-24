Под Артемовском убили воевавшего за ВСУ французского наемника

В ведомстве подтвердили гибель наемника и выразили соболезнования его родственникам.

Министерство напомнило своим гражданам, что Украина является зоной боевых действий. В ведомстве призвали отказаться от поездок в страну.

На стороне ВСУ воюют более восьми тысяч наемников из 60 государств, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат 24 марта сообщил, что в ряды военно-воздушных сил страны могут начать принимать иностранцев. По его словам, из-за рубежа поступает много соответствующих обращений, передает НСН.

