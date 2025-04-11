Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем

По его мнению, «Россия по-прежнему не заинтересована в мире». Писториус пообещал, что Европа обеспечит для Украины продолжение совместной военной поддержки, передает Reuters.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Писториус был шокирован докладом об использовании техники Бундесвера на Украине: большинство оружия оказалось слишком дорогими или малоэффективным.



