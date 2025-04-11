Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем

Мирное урегулирование конфликта на Украине недостижимо в ближайшем будущем. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

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По его мнению, «Россия по-прежнему не заинтересована в мире». Писториус пообещал, что Европа обеспечит для Украины продолжение совместной военной поддержки, передает Reuters.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Писториус был шокирован докладом об использовании техники Бундесвера на Украине: большинство оружия оказалось слишком дорогими или малоэффективным.


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