Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем
Мирное урегулирование конфликта на Украине недостижимо в ближайшем будущем. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус по итогам встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе.
По его мнению, «Россия по-прежнему не заинтересована в мире». Писториус пообещал, что Европа обеспечит для Украины продолжение совместной военной поддержки, передает Reuters.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Писториус был шокирован докладом об использовании техники Бундесвера на Украине: большинство оружия оказалось слишком дорогими или малоэффективным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писториус назвал невозможным мир на Украине в ближайшем будущем
- Песков: Экономический блок РФ работает над минимизацией эффекта от пошлин
- СМИ: Доклад по Украине шокировал министра обороны ФРГ Писториуса
- Продажи белорусских автомобилей увеличились на 46%
- В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель
- Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей
- СМИ: Рэпер Птаха обвинил общество в смерти Паши Техника
- У гонок «Формула 1» появились официальные макароны
- Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
- В Госдуме предложили ввести ОКВЭД для майнеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru