СМИ: Доклад по Украине шокировал министра обороны ФРГ Писториуса
Исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус был шокирован докладом об использовании техники Бундесвера на Украине, большинство оружия оказалось слишком дорогими или малоэффективным, сообщили немецкие СМИ.
В публикациях отметили, что танки Leopard 2A6 оказалось почти невозможным отремонтировать, а Leopard 1A5 использовали только как артиллерийские установки из-за их слабой брони.
Уточнилось, что американские системы ПРО Patriot отлично работали, но стали непригодны для использования, поскольку установки устарели, а производитель больше не поставляет запчасти.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 235 военнослужащих, семь автомобилей и инженерную машину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru