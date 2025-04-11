В публикациях отметили, что танки Leopard 2A6 оказалось почти невозможным отремонтировать, а Leopard 1A5 использовали только как артиллерийские установки из-за их слабой брони.

Уточнилось, что американские системы ПРО Patriot отлично работали, но стали непригодны для использования, поскольку установки устарели, а производитель больше не поставляет запчасти.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 235 военнослужащих, семь автомобилей и инженерную машину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

