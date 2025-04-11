СМИ: Войска Франции планируют операции против России

Военные Франции разрабатывают карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай столкновения НАТО и России. Об это сообщает Le Figaro.

По данным газеты, в прошлом году в Румынию прибыла 28-я отдельная воинская часть французских Сухопутных войск для обновления карт местности. Особое внимание было уделено Фокшанским воротам между предгорьями Карпат и Дунаем. В НАТО считают, что российская армия якобы может использовать этот участок для наступления.

Как пишет Le Figaro, цель миссии - предоставить союзникам обновленные данные о «предполагаемом поле боя». Благодаря заранее определенным ориентирам военные смогут точно определять местоположение и выполнять боевые задачи. Специалисты создали трехмерную карту местности, каталог интересующих военных объектов инфраструктуры и перечень ориентиров, нанесенных с интервалом около пяти километров.

Ранее СМИ сообщили, что Франция и ряд других стран выразили готовность направить войска на Украину в рамках инициативы по сдерживанию России.

