Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в астоящее время проводятся мероприятия по «зачистке территории».