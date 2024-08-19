Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в астоящее время проводятся мероприятия по «зачистке территории».
Рогов также сообщил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Он отметил, что над поселком Нью-Йорк уже развевается российский флаг.
Речь идет о поселке городского типа Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области, который до начала 1950-х годов носил название Нью-Йорк, затем был переименован в Новгородское, а летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников
- Депутат Соболев: в зоне СВО не должно быть необученных солдат
- Бывшую журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам за убийство сожителя
- Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР
- Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из России на 15 процентов
- СМИ: ФРГ сосредоточила расследование дела о «Северных потоках» на Украине
- СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским
- Финляндия проведет учения в сентябре, в том числе у границ Россией
- СМИ: Пенсионерка из Москвы вызвала скорую из-за неработающего YouTube
- Умер академик РАН Валерий Сергиенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru