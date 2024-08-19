Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в астоящее время проводятся мероприятия по «зачистке территории».

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Рогов также сообщил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Он отметил, что над поселком Нью-Йорк уже развевается российский флаг.

Речь идет о поселке городского типа Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области, который до начала 1950-х годов носил название Нью-Йорк, затем был переименован в Новгородское, а летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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