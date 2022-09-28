Песков заявил о необходимости освободить всю территорию ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождены ещё не все территории Донецкой народной республики, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о целях спецоперации в свете референдумов он отметил, что необходимо освободить всю ДНР.

«Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ситуация в Донбассе и на освобождённых территориях после референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДНРДмитрий Песков
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