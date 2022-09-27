Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, вместе с тем ситуация и условия меняются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин отмечал готовность Москвы вести переговоры.

«Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь указал, что на переговорах Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом «было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона». В связи с этим российская спецоперация продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия
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