Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, сообщает РИА Новости.
По его словам, это тупиковая ситуация, потенциально изменить ход событий это не может и не изменит.
«Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, ещё раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что всё больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт», - указал представитель Кремля.
Он добавил, что «специальная военная операция будет продолжаться».
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет, сообщает RT.
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