Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, сообщает РИА Новости.

Дипломат Гаврилов заявил, что новые поставки вооружения Киеву расширяют границы СВО

По его словам, это тупиковая ситуация, потенциально изменить ход событий это не может и не изменит.

«Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, ещё раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что всё больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что «специальная военная операция будет продолжаться».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЗападВооружениеДмитрий Песков
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