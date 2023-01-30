Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО

По его словам, это тупиковая ситуация, потенциально изменить ход событий это не может и не изменит.



«Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, ещё раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что всё больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что «специальная военная операция будет продолжаться».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет, сообщает RT.