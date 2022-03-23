Песков рассказал, когда Минобороны даст новую информацию о потерях ВС РФ на Украине

По его словам, новую информацию ведомство озвучит тогда, когда посчитает это целесообразным.

«Как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьи погибших и получивших ранение военнослужащих в ДНР будут выплачены компенсации.

