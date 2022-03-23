Песков рассказал, когда Минобороны даст новую информацию о потерях ВС РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прерогатива предоставлять информацию о потерях российских военных при проведении спецоперации на Украине принадлежит целиком и полностью Минобороны, сообщает ТАСС.

На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа

По его словам, новую информацию ведомство озвучит тогда, когда посчитает это целесообразным.

«Как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьи погибших и получивших ранение военнослужащих в ДНР будут выплачены компенсации.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаМинобороны РФДмитрий Песков
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