Песков рассказал, когда Минобороны даст новую информацию о потерях ВС РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прерогатива предоставлять информацию о потерях российских военных при проведении спецоперации на Украине принадлежит целиком и полностью Минобороны, сообщает ТАСС.
По его словам, новую информацию ведомство озвучит тогда, когда посчитает это целесообразным.
«Как мы уже говорили, это прерогатива принадлежит целиком и полностью нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому семьи погибших и получивших ранение военнослужащих в ДНР будут выплачены компенсации.
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