Власти ДНР объявили о выплатах семьям погибших и раненых
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому родственникам погибших и получивших ранение военнослужащих в ДНР будут выплачены компенсации, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что семьи погибших «военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществлявших разминирование территорий», получат единовременную выплату в размере пяти млн российских рублей.
Размер компенсации получившим ранение - три млн рублей.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины, сообщает RT.
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