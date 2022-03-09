Власти ДНР объявили о выплатах семьям погибших и раненых

В документе говорится, что семьи погибших «военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, а также лиц, проходящих службу в МЧС ДНР, непосредственно осуществлявших разминирование территорий», получат единовременную выплату в размере пяти млн российских рублей.

Размер компенсации получившим ранение - три млн рублей.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины, сообщает RT.

