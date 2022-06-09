Песков прокомментировал слова Делимханова о сроках спецоперации

Комментируя прогноз депутата Госдумы Адама Делимханова о сроках СВО он отметил, что эти задачи были обозначены президентом России Владимиром Путиным.

«Президент обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», - добавил представитель Кремля.

Ранее Делимханов заявил, что пока рано говорить об окончании СВО, выразив при этом надежду, что она завершится к концу года.

