Песков прокомментировал слова Делимханова о сроках спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине завершится после выполнения всех задач, сообщает РИА Новости.
Комментируя прогноз депутата Госдумы Адама Делимханова о сроках СВО он отметил, что эти задачи были обозначены президентом России Владимиром Путиным.
«Президент обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», - добавил представитель Кремля.
Ранее Делимханов заявил, что пока рано говорить об окончании СВО, выразив при этом надежду, что она завершится к концу года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно
- В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
- СМИ: один человек погиб в массовом ДТП в Московской области
- Песков прокомментировал слова Делимханова о сроках спецоперации
- Песков заявил, что новых отключений от поставок газа не планируется
- Ректор МГУ исключил радикальную реформу образования после Болонской системы
- Песков рассказал о статусе украинского языка на Донбассе
- Мишустин увеличил резервный фонд кабмина на 551,4 млрд рублей
- Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики
- Microsoft анонсировала большое обновление Windows
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru