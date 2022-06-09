В Госдуме выразили надежду, что спецоперация на Украине завершится к концу года
Депутат Госдумы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация РФ на Украине завершится к концу года.
«Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.
В то же время Делимханов подчеркнул, что пока рано говорить об окончании спецоперации: на Украине сохраняется прежний режим и «продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом».
«Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», — заключил депутат.
Делимханов принимал активное участие в специальной военной операции, в апреле парламентарию присвоили звание Героя России за проявленные мужество и героизм, пишет Ura.ru.
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