Песков оценил результаты первых 100 дней спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до выполнения всех целей, сообщает ТАСС.
По его словам, за прошедшие 100 дней с её начала были достигнуты определённые результаты.
«От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который определил новые задачи, подразумевающие улучшение дальнейшей тактики для проведения спецоперации в более ускоренном темпе, сообщает RT.
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