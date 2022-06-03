Песков оценил результаты первых 100 дней спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до выполнения всех целей, сообщает ТАСС.

Военный эксперт назвал цели третьего этапа спецоперации на Украине

По его словам, за прошедшие 100 дней с её начала были достигнуты определённые результаты.

«От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который определил новые задачи, подразумевающие улучшение дальнейшей тактики для проведения спецоперации в более ускоренном темпе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков
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