Песков оценил результаты первых 100 дней спецоперации

По его словам, за прошедшие 100 дней с её начала были достигнуты определённые результаты.

«От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который определил новые задачи, подразумевающие улучшение дальнейшей тактики для проведения спецоперации в более ускоренном темпе, сообщает RT.