Песков объяснил, почему продолжается спецоперация

По его словам, поэтому специальная военная операция продолжается.

«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это ещё предстоит сделать» - заключил представитель Кремля.

Он добавил, что и Крым, и Донбасс, являются регионами РФ, поэтому и безопасность полуострова обеспечена надёжно

Ранее Песков заявил, что возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят ход спецоперации, сообщает RT.

