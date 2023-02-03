Песков объяснил, почему продолжается спецоперация
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, в отличие от Крыми, Донбасс пока не защищен до конца, сообщает РИА Новости.
По его словам, поэтому специальная военная операция продолжается.
«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это ещё предстоит сделать» - заключил представитель Кремля.
Он добавил, что и Крым, и Донбасс, являются регионами РФ, поэтому и безопасность полуострова обеспечена надёжно
Ранее Песков заявил, что возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят ход спецоперации, сообщает RT.
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