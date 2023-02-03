Песков объяснил, почему продолжается спецоперация

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, в отличие от Крыми, Донбасс пока не защищен до конца, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что спецоперация является главной целью для России

По его словам, поэтому специальная военная операция продолжается.

«Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью. Это ещё предстоит сделать» - заключил представитель Кремля.

Он добавил, что и Крым, и Донбасс, являются регионами РФ, поэтому и безопасность полуострова обеспечена надёжно

Ранее Песков заявил, что возможные поставки США ракет большой дальности Киеву не изменят ход спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКрымДонбассДмитрий Песков
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