Песков заявил, что спецоперация является главной целью для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России сейчас главная цель – специальная военная операция на Украине, сообщает РИА Новости.

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации на Украине

Отвечая на вопрос о возможности переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байдена он указал, что таких планов в настоящее время нет.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - заключил представитель Кремля.

Ранее ПрессПесков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, однако это тупиковая ситуация, потенциально изменить ход событий это не может и не изменит, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДжо БайденСпецоперацияДмитрий Песков
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