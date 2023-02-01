Песков заявил, что спецоперация является главной целью для России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России сейчас главная цель – специальная военная операция на Украине, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байдена он указал, что таких планов в настоящее время нет.
«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - заключил представитель Кремля.
Ранее ПрессПесков заявил, что поставки западных вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, однако это тупиковая ситуация, потенциально изменить ход событий это не может и не изменит, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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