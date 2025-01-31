Песков не стал комментировать новость NYT о военных из КНДР в России

По словам представителя Кремля, «там много разных рассуждений, правильных и неправильных и завиральных, и с искажением действительности». Он заявил, что «каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам».

Военные из Северной Кореи могут принять участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 9 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

