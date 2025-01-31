Песков не стал комментировать новость NYT о военных из КНДР в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал The New York Times о военных из КНДР, которые, как утверждает американское издание, понесли большие потери в Курской области и после этого покинули Россию.
По словам представителя Кремля, «там много разных рассуждений, правильных и неправильных и завиральных, и с искажением действительности». Он заявил, что «каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам».
Военные из Северной Кореи могут принять участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 9 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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