Ушаков: В Параде Победы могут принять участие военные из КНДР
23 декабря 202418:27
Военные из Северной Кореи могут принять участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, согласие на участие в параде по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже дали несколько стран.
«Пока не могу назвать вам точную цифру», - заключил Ушаков.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо приехать на Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru