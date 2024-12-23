Ушаков: В Параде Победы могут принять участие военные из КНДР

По его словам, согласие на участие в параде по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже дали несколько стран.

«Пока не могу назвать вам точную цифру», - заключил Ушаков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо приехать на Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщает RT.

