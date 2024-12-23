Ушаков: В Параде Победы могут принять участие военные из КНДР

Военные из Северной Кореи могут принять участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, согласие на участие в параде по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже дали несколько стран.

«Пока не могу назвать вам точную цифру», - заключил Ушаков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо приехать на Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщает RT.

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
ТЕГИ:Юрий УшаковКНДРПарад ПобедыДень Победы

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