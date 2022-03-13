СМИ: Украина получит от США противотанковые и зенитные системы
Стали известны детали нового пакета военной помощи США Украине, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Он предусматривает противотанковые и зенитные системы. Предполагается предоставление Киеву «немедленной военной помощи», включая противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.
Белый дом сообщил 12 марта о том, что глава государства Джо Байден подписал меморандум о выделении оборонной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
Украинские власти «быстро развалятся» в ситуации, сложившейся на фоне спецоперации России, считает американский конгрессмен Даррелл Исса. «Неоднократно говорилось, что у него [Зеленского] нет шансов».
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