Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания американского Военно-морского института.
В материале он заявил, что со времени распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако сегодняшние условия поменялись.
«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — полагает Ричард.
По словам адмирала, пока Соединенные Штаты занимаются борьбой с терроризмом, Россия и Китай якобы проводят агрессивную политику. Он считает, что такие действия нельзя отставлять без ответа, передает Ura.ru.
Ричард также рассказал о модернизации российских ядерных сил и разработке Россией новых видов вооружений.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддерживать оборонный потенциал их государств для готовности, в том числе, к «агрессивным действиям» России. В связи с этим он призвал союзников увеличить оборонные расходы. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН рассказал, что сейчас нет необходимости увеличивать военный бюджет РФ. По его словам, Россия нацелена на качественное оснащение своих вооруженных сил.
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