Пентагон заявил о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард сообщил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания американского Военно-морского института.

В материале он заявил, что со времени распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, однако сегодняшние условия поменялись.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — полагает Ричард.