Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде

С Соединенными Штатами не может быть дел как прежде в нынешней ситуации открытого противостояния. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Вашингтон фактически является стороной конфликта на Украине. Кроме того, по словам Рябкова, вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Госдепартаменту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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