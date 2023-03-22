Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде

Он отметил, что Вашингтон фактически является стороной конфликта на Украине. Кроме того, по словам Рябкова, вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Госдепартаменту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

