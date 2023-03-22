Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде
С Соединенными Штатами не может быть дел как прежде в нынешней ситуации открытого противостояния. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтон фактически является стороной конфликта на Украине. Кроме того, по словам Рябкова, вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Госдепартаменту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении наступательных вооружений. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США. По его словам, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Бербок посетит Грузию для обсуждения прозападных реформ
- Перехвативших беспилотник США российских лётчиков наградили орденами Мужества
- В Словакии сообщили, что техники с Украины принимают истребители МиГ-29
- Newsweek: В офисе Зеленского предложили снизить лимит цен на российскую нефть
- В МИД России обвинили США в разрушении Ирака
- Украинские власти начали рассматривать снос памятника Щорсу в Киеве
- Шойгу заявил о завершении модернизации системы ПРО Москвы в 2023 году
- В Израиле отвергли существование палестинского народа
- Рябков заявил, что Россия не может вести дела с США как прежде
- ЦБ за год увеличил объем золота в резервах на 1 млн унций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru