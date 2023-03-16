Госдеп назвал юридически недействительной приостановку участия России в ДСНВ

«В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения», — цитирует заявление ТАСС.

По мнению Вашингтона, Москва не выполнила условия документа и может вернуться к его соблюдению, допустив проведение инспекций на территории РФ и согласившись на встречу российско-американской консультативной комиссии. Американская сторона отмечает, что России «ничего не мешает провести инспекции» на территории Соединенных Штатов: Москва имеет все необходимое для проверок, в том числе визы для инспекторов.

В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора.

