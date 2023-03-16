Госдеп назвал юридически недействительной приостановку участия России в ДСНВ
Приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является юридически недействительной. Об этом заявили в Государственном департаменте США.
«В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения», — цитирует заявление ТАСС.
По мнению Вашингтона, Москва не выполнила условия документа и может вернуться к его соблюдению, допустив проведение инспекций на территории РФ и согласившись на встречу российско-американской консультативной комиссии. Американская сторона отмечает, что России «ничего не мешает провести инспекции» на территории Соединенных Штатов: Москва имеет все необходимое для проверок, в том числе визы для инспекторов.
В феврале президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не выходит из договора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Россияне смогут посетить Мозамбик без визы
- В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ
- Володин заявил, что отчет правительства в Госдуме состоится 23 марта
- Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей
- В Кремле отреагировали на заявления Госдепа о ДСНВ
- В Кремле высказались о подъеме беспилотника США из Чёрного моря
- В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП и инвестиций
- Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников
- В России стабилизировались цены на машины
- Пушилин сообщил о планах организации перевозок по Азовскому морю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru