Пентагон: США не приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS

США еще не приняли решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

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«Решение ... пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — указали в американском военном ведомстве.

Также представитель Пентагона подтвердил, что министерство ознакомилось с сообщениями о возможном предоставлении Киеву ATACMS.

Ранее о якобы готовящейся передаче Украине такого вооружения сообщил телеканал ABC News. По данным СМИ, соответствующее решение уже «на подходе». При этом представитель совета по национальной безопасности администрации США не подтвердил данные о грядущих поставках ATACMS.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыУкраинаСШАПентагон

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