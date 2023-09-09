Пентагон: США не приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS

«Решение ... пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — указали в американском военном ведомстве.

Также представитель Пентагона подтвердил, что министерство ознакомилось с сообщениями о возможном предоставлении Киеву ATACMS.

Ранее о якобы готовящейся передаче Украине такого вооружения сообщил телеканал ABC News. По данным СМИ, соответствующее решение уже «на подходе». При этом представитель совета по национальной безопасности администрации США не подтвердил данные о грядущих поставках ATACMS.

