Пентагон: США не приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS
США еще не приняли решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.
«Решение ... пока еще не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности», — указали в американском военном ведомстве.
Также представитель Пентагона подтвердил, что министерство ознакомилось с сообщениями о возможном предоставлении Киеву ATACMS.
Ранее о якобы готовящейся передаче Украине такого вооружения сообщил телеканал ABC News. По данным СМИ, соответствующее решение уже «на подходе». При этом представитель совета по национальной безопасности администрации США не подтвердил данные о грядущих поставках ATACMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru