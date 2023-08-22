Forbes: Киев хочет получить американские ракеты JASSM для атак на Крым
Украина желает получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы помогут Киеву «захватить» Крым. Об этом пишет Forbes.
Издание отмечает, что обещанные Украине истребители F-16 несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, переданными Киеву ранее, однако совместимы с JASSM. Снаряды могут удвоить силы украинских ВВС, указывает RT.
«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя"», — заявил аналитик центра RAND Corporation Бринн Таннехилл.
При этом эксперт отмечает, что поступлению F-16 на вооружение ВСУ будет предшествовать долгий путь, а вопрос о влиянии истребителей на ход конфликта «остается открытым».
Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захватить Крым обернется катастрофой для Украины и всей Европы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru