Издание отмечает, что обещанные Украине истребители F-16 несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, переданными Киеву ранее, однако совместимы с JASSM. Снаряды могут удвоить силы украинских ВВС, указывает RT.

«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя"», — заявил аналитик центра RAND Corporation Бринн Таннехилл.

При этом эксперт отмечает, что поступлению F-16 на вооружение ВСУ будет предшествовать долгий путь, а вопрос о влиянии истребителей на ход конфликта «остается открытым».

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захватить Крым обернется катастрофой для Украины и всей Европы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

