Forbes: Киев хочет получить американские ракеты JASSM для атак на Крым

Украина желает получить от США крылатые ракеты JASSM, которые якобы помогут Киеву «захватить» Крым. Об этом пишет Forbes.

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Издание отмечает, что обещанные Украине истребители F-16 несовместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, переданными Киеву ранее, однако совместимы с JASSM. Снаряды могут удвоить силы украинских ВВС, указывает RT.

«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя"», — заявил аналитик центра RAND Corporation Бринн Таннехилл.

При этом эксперт отмечает, что поступлению F-16 на вооружение ВСУ будет предшествовать долгий путь, а вопрос о влиянии истребителей на ход конфликта «остается открытым».

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захватить Крым обернется катастрофой для Украины и всей Европы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымВооружениеСШАУкраина

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