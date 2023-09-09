ABC: США могут дать Украине ракеты дальнего радиуса ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Киеву ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит украинская сторона. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей властей Соединенных Штатов.

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По данным СМИ, решение по поставкам такого вооружения уже «на подходе», однако планы Вашингтона еще могут измениться. Если Белый дом пойдет на поставки ракет ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи Киеву.

«Могут пройти месяцы до того, как Украина получит ракеты», — отмечает ABC News.

В то же время представитель совета по национальной безопасности администрации США в беседе с РИА Новости заявил, что не может подтвердить информацию о грядущих поставках ATACMS.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Киеву дополнительной помощи в размере $1 млрд, из них $665 млн направят на военные нужды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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