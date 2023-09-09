ABC: США могут дать Украине ракеты дальнего радиуса ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Киеву ракет дальнего радиуса ATACMS, о которых просит украинская сторона. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителей властей Соединенных Штатов.
По данным СМИ, решение по поставкам такого вооружения уже «на подходе», однако планы Вашингтона еще могут измениться. Если Белый дом пойдет на поставки ракет ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи Киеву.
«Могут пройти месяцы до того, как Украина получит ракеты», — отмечает ABC News.
В то же время представитель совета по национальной безопасности администрации США в беседе с РИА Новости заявил, что не может подтвердить информацию о грядущих поставках ATACMS.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Киеву дополнительной помощи в размере $1 млрд, из них $665 млн направят на военные нужды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru