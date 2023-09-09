ABC: США могут дать Украине ракеты дальнего радиуса ATACMS

По данным СМИ, решение по поставкам такого вооружения уже «на подходе», однако планы Вашингтона еще могут измениться. Если Белый дом пойдет на поставки ракет ATACMS, о них будет объявлено в следующем пакете военной помощи Киеву.

«Могут пройти месяцы до того, как Украина получит ракеты», — отмечает ABC News.

В то же время представитель совета по национальной безопасности администрации США в беседе с РИА Новости заявил, что не может подтвердить информацию о грядущих поставках ATACMS.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении Киеву дополнительной помощи в размере $1 млрд, из них $665 млн направят на военные нужды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

