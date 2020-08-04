Пентагон объяснил развертывания ядерных ракет

Пентагон заявил о необходимости продолжения разработки и развертывания ядерных крылатых ракет морского базирования для сдерживания России. RT напоминает, США сняли с боевого дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. При этом глава американского военного ведомства Марк Эспер неоднократно заявлял о необходимости укрепления Североатлантического альянса для сдерживания угроз со стороны РФ и КНР.

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.

Депутат Шерин назвал глупостью заявления США о противоспутниковых ракетах России

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в эфире НСН отметил, что запуск такой ракеты будет производится в крайнем случае, если нашу страну подвергнут ядерному нападению.

«Попытки сделать и установить двигатель с ядерным источником на борт чего-нибудь летающего предпринимались с 60-х годов прошлого века. Такой движок представляет собой фен, если объяснять на пальцах. И основная проблема всегда была в том, что очень трудно было защитить экипаж самолёта с таким двигателем от радиации. Слишком много весила защита. Кроме того, его невозможно было обслуживать, потому что от него фонит. И у нас, и у американцев такие были, но мы от них отказались», - сообщил военный эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАРакета
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры