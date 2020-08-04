Пентагон объяснил развертывания ядерных ракет

Пентагон заявил о необходимости продолжения разработки и развертывания ядерных крылатых ракет морского базирования для сдерживания России. RT напоминает, США сняли с боевого дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. При этом глава американского военного ведомства Марк Эспер неоднократно заявлял о необходимости укрепления Североатлантического альянса для сдерживания угроз со стороны РФ и КНР.

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.