Пентагон объяснил развертывания ядерных ракет
Пентагон заявил о необходимости продолжения разработки и развертывания ядерных крылатых ракет морского базирования для сдерживания России. RT напоминает, США сняли с боевого дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году. При этом глава американского военного ведомства Марк Эспер неоднократно заявлял о необходимости укрепления Североатлантического альянса для сдерживания угроз со стороны РФ и КНР.
Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.
Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в эфире НСН отметил, что запуск такой ракеты будет производится в крайнем случае, если нашу страну подвергнут ядерному нападению.
«Попытки сделать и установить двигатель с ядерным источником на борт чего-нибудь летающего предпринимались с 60-х годов прошлого века. Такой движок представляет собой фен, если объяснять на пальцах. И основная проблема всегда была в том, что очень трудно было защитить экипаж самолёта с таким двигателем от радиации. Слишком много весила защита. Кроме того, его невозможно было обслуживать, потому что от него фонит. И у нас, и у американцев такие были, но мы от них отказались», - сообщил военный эксперт.
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