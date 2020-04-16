Депутат Шерин назвал глупостью заявления США о противоспутниковых ракетах России

Глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд заявил, что накануне, 15 апреля, РФ провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В космическом командовании ВВС США уверены, что «угрозы космическим системам Соединенных Штатов и союзников реальны, серьезны и растут». По словам Реймонда, это оружие может уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что таким заявлением США заранее оправдывают свои разработки в этой сфере.

«Версия номер один, что они пытаются таким образом оправдать себя заранее, прежде чем они сами начнут действительно испытывать такое оружие, или оружие, которое сможет наносить удары из космоса по земле, представляя подобные разработки только как противовес якобы создаваемому в России космическому оружию. Нашей стране сбивать спутники в околоземной орбите нет никакого смысла. В первую очередь, потому что спутниковая группировка США используется для коммерческих международных целей, в том числе и российскими компаниями. Сбивать американские спутники – глупость и утопия. К тому же при их количестве это просто невозможно», - сказал Александр Шерин.

Накануне стало известно, что в распоряжении украинских военных сил есть оружие, способное поразить цели на территории России. Это российская система залпового огня «Ольха», переделанная из русского «Оникса» ракета, а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», об этом сообщил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с Ura.ru.

