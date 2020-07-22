Военный эксперт: Ракеты на ядерных двигателях потребуются у последней черты
Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко рассказал НСН о разработках техники на ядерных двигателях и условиях применения Россией подобных ракет.
Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поверг резкой критике российские разработки ракет с ядерными энергетическими установками. Он утверждает, что они достаточно опасны, а также слишком затратны.
Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в эфире НСН сравнил разрабатываемую в России ракету с аналогичными разработками в области самолётостроения и отметил, что запуск такой ракеты будет производится в самом крайнем случае, если нашу страну подвергнут ядерному нападению.
«Попытки сделать и установить двигатель с ядерным источником на борт чего-нибудь летающего предпринимались с 60-х годов прошлого века. Такой движок представляет собой фен, если объяснять на пальцах. И основная проблема всегда была в том, что очень трудно было защитить экипаж самолёта с таким двигателем от радиации. Слишком много весила защита. Кроме того, его невозможно было обслуживать, потому что от него фонит. И у нас, и у американцев такие были, но мы от них отказались. Что касается ракеты с таким движком – мы понимаем, что её запуск будет производиться в ситуации, когда ядерная война уже началась и неизбежна», - сообщил военный эксперт.
Он также напомнил, что в прошлом веке, в 1962 году, миру удалось избежать ядерной войны, благодаря опыту мировых лидеров, которого у нынешних руководителей государств нет.
«Карибский кризис был разрешен руководителями, которые знали, что такое война. А сегодняшние руководители многих стран, кроме нашей, – троешники, которые не знают учебников истории и не знают, как выглядит война на твоей территории», - добавил Михаил Тимошенко.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН подробно рассказал, чем российские гиперзвуковые ракеты лучше американских.
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