Военный эксперт: Ракеты на ядерных двигателях потребуются у последней черты

«Попытки сделать и установить двигатель с ядерным источником на борт чего-нибудь летающего предпринимались с 60-х годов прошлого века. Такой движок представляет собой фен, если объяснять на пальцах. И основная проблема всегда была в том, что очень трудно было защитить экипаж самолёта с таким двигателем от радиации. Слишком много весила защита. Кроме того, его невозможно было обслуживать, потому что от него фонит. И у нас, и у американцев такие были, но мы от них отказались. Что касается ракеты с таким движком – мы понимаем, что её запуск будет производиться в ситуации, когда ядерная война уже началась и неизбежна», - сообщил военный эксперт.

Он также напомнил, что в прошлом веке, в 1962 году, миру удалось избежать ядерной войны, благодаря опыту мировых лидеров, которого у нынешних руководителей государств нет.

«Карибский кризис был разрешен руководителями, которые знали, что такое война. А сегодняшние руководители многих стран, кроме нашей, – троешники, которые не знают учебников истории и не знают, как выглядит война на твоей территории», - добавил Михаил Тимошенко.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН подробно рассказал, чем российские гиперзвуковые ракеты лучше американских.

