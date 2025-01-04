РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области
С территории Украины 3 января была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области ракетами ATACMS, сообщили в российском Минобороны.
В Минобороны отметили, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты.
В ответ на попытку ВСУ нанести удар будут приняты ответные меры, добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи над российской территорией было уничтожено 16 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru