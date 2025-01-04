РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области

В Минобороны отметили, что в ходе противоракетного боя боевыми расчетами С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты.



В ответ на попытку ВСУ нанести удар будут приняты ответные меры, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи над российской территорией было уничтожено 16 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

