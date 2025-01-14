МО РФ: Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области
Украина ночью нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объектам в Брянской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, ВСУ также использовали для атаки шесть крылатых ракетам Storm Shadow и 31 беспилотник. Все средства воздушного нападения сбиты расчетами ПВО. Жертв и пострадавших нет.
Также над акваторией Черного моря были уничтожены еще две крылатые ракеты Storm Shadow.
Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа, подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о массированной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд РФ предложил сделать программу маткапитала бессрочной
- The Weeknd из-за пожаров перенес дату выхода нового альбома
- Севший на мель танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом
- Книгу сказок Пушкина запретили в Белоруссии
- Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Терны и Нескучное в ДНР
- Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
- Соцсеть TikTok опровергла слухи о продаже американского подразделения Маску
- МО РФ: Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области
- Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины
- Роскомнадзор зафиксировал сокращение штрафов за ЛГБТ-контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru