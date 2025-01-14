МО РФ: Украина выпустила шесть ракет ATACMS по Брянской области

Украина ночью нанесла удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объектам в Брянской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

РФ ответит на вчерашнюю попытку удара ракетами ATACMS по Белгородской области

По данным Минобороны РФ, ВСУ также использовали для атаки шесть крылатых ракетам Storm Shadow и 31 беспилотник. Все средства воздушного нападения сбиты расчетами ПВО. Жертв и пострадавших нет.

Также над акваторией Черного моря были уничтожены еще две крылатые ракеты Storm Shadow.

Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа, подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о массированной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс, напоминает RT.

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