В Госдуме заявили о 260 тысячах призванных в рамках частичной мобилизации
На данный момент в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны России Николаем Панковым. Депутат также подтвердила, что мобилизация завершится на следующей неделе.
Останина напомнила, что всего планируется призвать 300 тысяч человек, так что «осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет. Он напомнил о том, что президент Владимир Путин говорил о двух неделях. Заявление было сделано на саммите в Астане 14 октября.
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