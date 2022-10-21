В Госдуме заявили о 260 тысячах призванных в рамках частичной мобилизации

Останина напомнила, что всего планируется призвать 300 тысяч человек, так что «осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет. Он напомнил о том, что президент Владимир Путин говорил о двух неделях. Заявление было сделано на саммите в Астане 14 октября.



