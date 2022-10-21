В Госдуме заявили о 260 тысячах призванных в рамках частичной мобилизации

На данный момент в рамках частичной мобилизации призваны 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны России Николаем Панковым. Депутат также подтвердила, что мобилизация завершится на следующей неделе.

Эксперт объяснил, как военное положение в новых регионах отразится на частичной мобилизации

Останина напомнила, что всего планируется призвать 300 тысяч человек, так что «осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации в России нет. Он напомнил о том, что президент Владимир Путин говорил о двух неделях. Заявление было сделано на саммите в Астане 14 октября.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ГосдумаМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры