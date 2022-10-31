Отставной офицер НАТО заявил о «логистическом кошмаре» в украинской армии

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили свои запасы, пишет «Свободная пресса». Однако военачальников беспокоит то, что арсенал армии состоит из «мешанины различных орудий», отмечает Ura.ru. ВСУ используют как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.

«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — подчеркнул Атламазоглу.

