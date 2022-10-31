Отставной офицер НАТО заявил о «логистическом кошмаре» в украинской армии
Украинские войска столкнулись с «логистическим кошмаром» из-за разнообразия импортированных из разных стран артиллерийских систем. Об этом пишет офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в своей статье для 19Fortyfive.
По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили свои запасы, пишет «Свободная пресса». Однако военачальников беспокоит то, что арсенал армии состоит из «мешанины различных орудий», отмечает Ura.ru. ВСУ используют как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.
«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», — подчеркнул Атламазоглу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 803 / сут.
Умерли
390 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 008 / сут.
- Посол России в Турции заявил, что не выполняются обещания по зерновой сделке
- В Госдуме предложили вдвое увеличить пенсионные коэффициенты за рождение детей
- Новая Зеландия вводит санкции против 14 лиц и семи организаций из России
- Офицер сообщил об успехах артиллеристов на запорожском направлении
- Отставной офицер НАТО заявил о «логистическом кошмаре» в украинской армии
- Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы народов России и Китая
- Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море
- Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Украине
- В Новосибирской области депутат сбил ребенка и покинул место ДТП
- СМИ: Huawei может уйти с российского рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru