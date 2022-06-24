«Отсечь и уничтожить»: Названа основная задача России после окончательного «взятия» Северодонецка

Солдаты ВСУ не должны просто так покинуть территорию Северодонецка, российской армии необходимо воспользоваться этим для полного окружения региона, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне глава подконтрольной украинской стороне Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) было приказано покинуть Северодонецк.

«Это не маленькая победа, это большая победа. Противник отходит, вопрос только в том, удастся ли заблокировать там значительную часть противника. Потому что задача не состоит в том, чтобы выдавить их на новые позиции, задача состоит в том, чтобы их там отсечь и уничтожить», - объяснил Норин.

По его словам, теперь необходимо оставить противника в «котле», чтобы не позволить занять новые позиции, работа над этим может быть завершена в ближайшее время.