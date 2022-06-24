«Отсечь и уничтожить»: Названа основная задача России после окончательного «взятия» Северодонецка
Военный историк Евгений Норин назвал отход противника большой победой российской армии, но отметил, что это лишь разминка перед большим окружением украинских сил.
Солдаты ВСУ не должны просто так покинуть территорию Северодонецка, российской армии необходимо воспользоваться этим для полного окружения региона, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава подконтрольной украинской стороне Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) было приказано покинуть Северодонецк.
«Это не маленькая победа, это большая победа. Противник отходит, вопрос только в том, удастся ли заблокировать там значительную часть противника. Потому что задача не состоит в том, чтобы выдавить их на новые позиции, задача состоит в том, чтобы их там отсечь и уничтожить», - объяснил Норин.
По его словам, теперь необходимо оставить противника в «котле», чтобы не позволить занять новые позиции, работа над этим может быть завершена в ближайшее время.
«Немножко эту задачу уже начали решать – южнее Лисичанска сейчас заблокированы четыре батальона. Это должно стать разминкой перед настоящим окружением, крупным под Лисичанском. Насколько удастся оставить противника в котле – вопрос, сейчас есть техническая победа. Остается решить, как ее сделать действительно полной, не просто заставить противника сдать руины городов. Котел под Горским и Золотым разобьют в течение пары дней уже точно, там последних уже выловят. А большой котел под Лисичанском – там еще несколько дней будут идти бои, будет зачистка. Главный вопрос сейчас – удары по отходящим колоннам с воздуха, артиллерией и быстрое замыкание котла», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что мирным гражданам, находившимся в промышленной зоне в Северодонецке, удалось покинуть опасную территорию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
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