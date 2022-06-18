Кадыров рассказал о вышедших из промзоны в Северодонецке гражданских лицах
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что мирным гражданам, находившимся в промышленной зоне в Северодонецке, удалось покинуть опасную территорию. Об этом он рассказал в видеоролике в своем Telegram-канале.
Пожилые люди покинули промзону «на свой страх и риск», потому что были не в курсе об открытом «зеленом коридоре», отметил Кадыров.
«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про «зеленый коридор», объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали», — написал чеченский лидер под опубликованным видео.
Женщина, снятая в опубликованном на канале главы Чечни видео, рассказала, что из промзоны в Северодонецке вышли семь человек, пишет Газета.ru.
Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале заявил, что вывод мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке полностью сорван противником.
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