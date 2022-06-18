Кадыров рассказал о вышедших из промзоны в Северодонецке гражданских лицах

Пожилые люди покинули промзону «на свой страх и риск», потому что были не в курсе об открытом «зеленом коридоре», отметил Кадыров.

«В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых дети, старики и женщины. Про «зеленый коридор», объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали», — написал чеченский лидер под опубликованным видео.

Женщина, снятая в опубликованном на канале главы Чечни видео, рассказала, что из промзоны в Северодонецке вышли семь человек, пишет Газета.ru.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале заявил, что вывод мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке полностью сорван противником.

