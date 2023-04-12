Отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в районе Артёмовска
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что им помогали подразделения Воздушно-десантных войск, которые сковывали действия противника на флангах.
Отмечается, что резервы ВСУ, в том числе подразделения 28-й механизированной бригады, предприняли попытку пробится в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, а также Константиновка, но были поражены.
«Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град», - уточнили в военном ведомстве.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru