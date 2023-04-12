Отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в районе Артёмовска

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80 процентов Артёмовска

В сообщении говорится, что им помогали подразделения Воздушно-десантных войск, которые сковывали действия противника на флангах.

Отмечается, что резервы ВСУ, в том числе подразделения 28-й механизированной бригады, предприняли попытку пробится в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, а также Константиновка, но были поражены.

«Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФУкраинаЧВК "Вагнер"

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