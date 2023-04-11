Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80 процентов Артёмовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ.
В видеообращении, которое в своём Telegram-канале опубликовал военкор Александр Симонов, он рассказал, что у подразделений министерства есть всё необходимое для обороны и наступательных действий.
Бизнесмен отметил, что в настоящее время населённые пункты Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие находятся в зоне ответственности Минобороны.
«ЧВК «Вагнер» полностью сконцентрирована на Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. НСН), более 80% города находятся под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики», - заключил Пригожин.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержаться в западной части Артёмовска (Бахмута) за железнодорожными путями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru