«Там 10 км до смыкания кольца. Это называется оперативное окружение – пространство, по которому поступают подкрепления, или вооруженные части могут выходить, простреливается. Есть информация, что элитные части ВСУ оттуда уже выведены, а туда зашли срочники. Да, если на карту посмотреть, оперативное окружение просматривается, но до настоящего окружения, как, например, под Сталинградом во время ВОВ, не хватает внешнего кольца. Внутреннее кольцо давит на тех, кого окружили, а внешнее – отбивает атаки тех, кто пытается его прорвать. Если это окружение завершится, и окруженные не смогут вырваться, будет большая победа. Правда, если бы еще было внешнее кольцо, было бы лучше», - пояснил эксперт.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что основная цель боевых действий на данном направлении изначально заключалась в окружении и создании котлов.

«Окружение не подразумевает уничтожение, противнику всегда дается шанс, чтобы он смог сложить оружие, и не было лишнего кровопролития. Скорее всего, централизованного разрешения на сдачу подразделениям ВСУ не будет. Каждый будет вправе выбирать себе дальнейшую судьбу. Половина из тех, кто окружены, это наемники, совершившие ряд преступлений, конечно, им сдаваться нет смысла. Они будут пытаться прорываться. Другая половина - те, кто был пойман с улицы и направлен на фронт. Они попытаются сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Ситуация окончательно прояснится в ближайшие двое суток, может, чуть больше. В целом, Днепропетровская область – одно из перспективных направлений дальнейшего продвижения», - отметил собеседник НСН.

Однако, со своей стороны, Владимир Прохватилов пока не видит перспектив для дальнейшего серьезного продвижения российских войск.

«Идёт война на истощение, она не в нашу пользу. Напомню, что Авдеевку взяли в феврале 2024 года, с тех пор штурмуют Купянск, Покровск, Волчанск. Продвижение – метры в день. Украина имеет стратегическую глубина – от линии соприкосновения до Нью-Йорка. А нашу стратегическую глубину они накрывают дронами до Урала. Уже до 40% НПЗ повреждены. Стратегическая глубина, это расстояние от фронта до территории, где базируются сырьевые ресурсы, промышленность. У них это расстояние – до Америки, и это их главное преимущество», - подчеркнул военный аналитик.

Сложную для ВСУ ситуацию признал и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские власти расширили зону эвакуации в Харьковской области. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», командование Вооруженных сил РФ выдвинуло украинским формированиям в Покровске и Мирнограде ультиматум. В случае отказа покинуть агломерацию до 27 октября, окруженные подразделения ВСУ будут уничтожены.

