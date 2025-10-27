Песков: Испытанияя «Буревестника» не могут вызвать напряжение между РФ и США

По его словам, Россия последовательно решает задачи по обеспечению собственной безопасности, разработка новых систем вооружения ведётся именно в рамках этой работы.

«При всей нашей открытости к налаживанию диалога с США, Россия и президент России руководствуется собственными национальными интересами. Так было, есть и будет дальше», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона «находятся на минимальном уровне», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

