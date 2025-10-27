Рябков: Россия уведомила США об учениях ядерных сил

Он указал, что между Россией и США действуют два профильных соглашений, согласно которым стороны уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет и крупных стратегических учениях.

«Уверяю вас, что никаких отклонений от требований этих двух документов мы не допускаем», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» нет ничего такого, что может вызвать напряжение в отношениях между Россией и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

