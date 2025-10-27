Рябков: Россия уведомила США об учениях ядерных сил
Москва заблаговременно уведомила Вашингтон об учениях российских стратегических ядерных сил. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он указал, что между Россией и США действуют два профильных соглашений, согласно которым стороны уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет и крупных стратегических учениях.
«Уверяю вас, что никаких отклонений от требований этих двух документов мы не допускаем», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» нет ничего такого, что может вызвать напряжение в отношениях между Россией и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
