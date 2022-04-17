Освобождены заложники из мечети в Мариуполе – Минобороны РФ
Российские военные провели операцию по освобождению заложников из мечети в Мариуполе. Их удерживали украинские националисты, 29 из которых были уничтожены, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 17 апреля.
«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — отметил Конашенков.
По данным Минобороны, в ходе операции мечеть деблокировали. Заложников, которыми стали граждане одной из стран СНГ, вывели в безопасное место.
Как сообщил Конашенков, среди ликвидированных боевиков оказались иностранные военные.
Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 1 035 иностранных наёмников.
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