Освобождены заложники из мечети в Мариуполе – Минобороны РФ

Российские военные провели операцию по освобождению заложников из мечети в Мариуполе. Их удерживали украинские националисты, 29 из которых были уничтожены, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 17 апреля.

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«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», — отметил Конашенков.

По данным Минобороны, в ходе операции мечеть деблокировали. Заложников, которыми стали граждане одной из стран СНГ, вывели в безопасное место.

Как сообщил Конашенков, среди ликвидированных боевиков оказались иностранные военные.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 1 035 иностранных наёмников.

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ФОТО: РИА Новости
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